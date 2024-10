Ascolti tv, boom Rai 1 con De Martino-Don Matteo. Sorpresa nel pomeriggio: chi fa incetta di share

Marco Zonetti 18 ottobre 2024 a

a

a

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 17 novembre 2024 vedono in prima serata un exploit incandescente di Rai1 che, con la nuova stagione di Don Matteo interpretata da Raoul Bova e Nino Frassica, conquista il 27.8% di share pari a 4.930.000 spettatori, preceduto da Stefano De Martino che continua a macinare ascolti boom con il 26.8% pari a 5.686.000 individui all'ascolto. Su Rai2, Antonino Monteleone con L'altra Italia si ferma all'1% di share con 169.000 spettatori, mentre su Rai3 Piero Chiambretti con Donne sull'orlo di una crisi di nervi diverte 665.000 affezionati pari al 4.0% di share.

Chi vince la prima serata. Sciarelli, De Martino, Amadeus... Tutti i verdetti

Su Canale5, la serie turca Endless Love conquista il 14.6% con 2.540.000 appassionati, secondo programma più visto in prime time. Bene Le Iene presentano: Inside su Italia1 con il loro 7.1% e 821.000 individui all'ascolto, mentre su Rete4 Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio informa 840.000 persone con il 5.9% di share. Su La7, Piazza Pulita con Corrado Formigli ha totalizzato il 6.2% con 833.000 spettatori, mentre su Tv8 il film The Bourne Identity ha tenuto con il fiato sospeso 346.000 spettatori pari all'1.9% e sul Nove Only Fun Comico Show ha divertito 454.000 teste con il 2.6%, preceduto da Chissà chi è di Amadeus che continua a ristagnare al 2.8% malgrado l'allungamento delle puntate.

"Perché è fissato con il topper", Grasso impallina Barbieri e 4 Hotel

In access prime time, per quanto riguarda l'approfondimento, Bruno Vespa con Cinque Minuti su Rai1 ha conquistato il 22.5% pari a 4.499.000 teste, mentre su Rai3 Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre ha segnato il 4.9% con 1.007.000 individui all'ascolto. Su Rai2 Manuela Moreno con Tg2 Post ha raccolto il 2.6% con 565.000 spettatori, e Paolo del Debbio su Rete4 con 4 di Sera ha radunato il 4.8% on 973.000 nella prima parte e il 4.5% con 840.000 nella seconda. Lilli Gruber con Otto e mezzo su La7 - e il battibecco fra Marco Travaglio e Rosy Braidotti - ha siglato il 7.4% con 148.000 spettatori. Da segnalare il boom di Milo Infante con Ore14 nel pomeriggio di Rai2, che ha conquistato la cifra record del 9.2% con 1.033.000 spettatori affezionati.