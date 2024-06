L'isola dei famosi, superparty di fine edizione: presenti e assenti

Francesco Fredella 06 giugno 2024 a

a

a

Presenti (quasi tutti) e pochi assenti. Il Party de L'isola dei famosi, il reality di Canale 5 per la prima volta condotto da Vladimir Luxuria, si consuma alla fine della puntata che decreta il vincitore. Tutto a Cologno Monzese, quartier generale del Biscione. Ci sono assenti: Joe Bastianich (che si trova a New York), Pietro Fanelli, Peppe Di Napoli e Francesco Benigno. Tantissime Instagram stories, dove i follower dei concorrenti hanno vissuto la festa ed hanno notato il clima allegro post diretta.

Matilde Brandi si è letteralmente scatenata. E con lei c’erano anche Khady Gueye, Sonia Bruganelli, Vladimir Luxuria, Dario Maltese, Daniele Radini Tedeschi, Greta Zuccarello, Maité Yanes e Valentina Vezzali. E ieri Pier Silvio Berlusconi è tornato a parlare dei reality show in casa Mediaset. “Non c’è una nuova linea editoriale sui reality, soprattutto la parola trash tanto usata non solo non mi piace e non mi appartiene. Ho visto alcune puntate dell’edizione scorsa del Grande Fratello e ho trovato che ci fossero degli eccessi e volevano dire mancanza di rispetto tra concorrenti e pubblico", ha detto l'AD Mediaset.

"Nuova linea editoriale si traduce in non scegliamo i concorrenti per fare casino, ma per le storie e ritengo il rispetto sia importante. Magari non dei professionisti dei reality e gli influencer che fanno qualunque cosa per fare qualcosa in più. Detto questo, devo dire che il lavoro fatto sull’Isola dei Famosi non mi soddisfa. Se mi chiedono se siamo soddisfatti della nostra tv? Sì per certi versi, assolutamente no per altri versi. Chi fa tv sa di rischiare e di fare tanti errori. Io non intervengo sui casting, ma intervengo se c’è qualcosa che non va”, ha concluso.