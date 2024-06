Maria De Filippi corteggiata da Discovery? Arriva la smentita: "Nessuna offerta"

06 giugno 2024 a

Maria De Filippi è una protagonista indiscussa del panorama televisivo italiano e una certezza di casa Mediaset. Da sempre capace di raggiungere risultati non comuni, la conduttrice rimane un punto di riferimento del mondo dello spettacolo. "Maria De Filippi è unica nel panorama tv italiano, Discovery è vero che aveva fatto una offerta decisamente importante. Noi abbiamo messo sul tavolo quanta stima professionale ci sia, lei ha deciso di restare con noi perché è un pezzo importantissimo di Mediaset. La ringrazio per il lavoro che continua a fare, il nostro rapporto professionale e umano è solido", ha detto l’ad di Pier Silvio Berlusconi nel corso di una conferenza stampa nella sede di Cologno Monzese a proposito del tentativo del tentativo di DIscovery di strappare la conduttrice di Amici e di C’è posta per te a Mediaset. A stretto giro, però, è arrivata la replica di Warner Bros. "Non abbiamo fatto in anni recenti alcuna offerta a Maria De Filippi", hanno fatto sapere la multinazionale statunitense operante nel settore dei media. "I fatti evocati oggi - si legge in una nota riportata dall'Ansa - si riferiscono a quasi 10 anni fa".