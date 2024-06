Simona Ventura, cosa bolle in pentola? L'indiscrezione: "In prima serata"

06 giugno 2024 a

Simona Ventura è, senza dubbio, una delle grandi donne della televisione italiana. E, finalmente, da qualche anno è tornata in video. Dopo Ballando con le stelle, i successi su Rai2 con l'amica Paola Perego, la Ventura potrebbe condurre un reality show: la notizia viene lanciata da Giuseppe Candela su Dagospia, Bibbia per antonomasia del gossip. "Rai2 avrebbe deciso di puntare in prima serata su Simona Ventura. E forte del suo lungo curriculum, vorrebbe rispolverare un genere a lei congeniale: i reality show", si legge sul sito.

Che aggiunge; "Si starebbe lavorando per la prossima stagione a un programma originale itinerante prodotto dalla società Banijay. Un progetto ancora in fase embrionale. Previsti incontri decisivi nelle prossime settimane". Per Super Simo è un bel momento professionale (e sentimentale). Da anni è legata a Giovanni Terzi, giornalista e volto noto della Rai: un uomo di grande fascino e sensibilità. Giovanni e Simona sono una coppia seguitissima e molto amata dai fan.