Attori e attrici, ecco la classifica dei migliori: chi c'è nella top 3

Quali sono gli attori e le attrici migliori del panorama cinematografico italiano? A rispondere a questo interrogrativo e a stilare una vera e propria classifica è stata Bonus Finder Italia. L'analisi è stata poi riportata da Prima Online. L'elenco dei professionisti più talentuosi e che più hanno lasciato il segno è stato il frutto della valutazione dei seguenti fattori: il numero di film e serie TV in cui hanno recitato, il numero di premi vinti, il numero di David di Donatello vinti, il numero di follower su Instagram e il punteggio medio dei loro film su IMDb. Ma capiamo come si sono posizionati.

Al primo posto, con un punteggio di 8.38 su 10, troviamo Pierfrancesco Favino, attore internazionale che vanta ben 36 premi (inclusi tre David di Donatello). Seconda posizione per Claudia Cardinale con un punteggio di 7.45 su 10. 129 film in repertorio e 43 premi (di cui 6 David di Donatello) per l’attrice romana. A completare il podio è Stefano Accorsi con un punteggio di 7 su dieci. Per lui 15 premi, di cui due David di Donatello. Quarto posto per Margherita Buy, sotto di poco rispetto alla top 3.

Tra gli altri, i nomi che balzano all'occhio sono quelli di Carlo Verdone (sesto posto), Valerio Mastandrea (settimo posto), Laura Morante (ottavo posto) e Michele Placido (decimo posto). Si piazza undicesima Paola Cortellesi, che con il film "C'è ancora domani" ha sbancato al botteghino. E ancora: quindicesimo il bravissimo Toni Servillo, diciannovesimo Alessandro Borghi e trentatreesima Jasmine Trinca.