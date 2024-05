Rai, Angelo Mellone a "Da noi… a ruota libera": cosa vedremo in tv questa estate

27 maggio 2024 a

Angelo Mellone, Direttore Intrattenimento e Day Time della Rai, è stato ospite a 'Da noi… a ruota libera', il talk show della domenica pomeriggio condotto da Francesca Fialdini, per parlare delle novità che ci saranno nell'estate ormai alle porte. Il giornalista, conduttore e scrittore è partito in primis da una serie di ricordi. C'è quello di Mike Bongiorno, "numero uno in tutto, un pioniere in qualsiasi cosa con la sua esperienza americana - spiega Mellone -. Lui era un grande amante di viaggi, fosse stato nostro contemporaneo sarebbe stato un gran conduttore di programmi di territorio. Conosceva gli italiani, ha cambiato il costume e il loro modo di pensare, l'immaginario di tutti".

Quindi, Gigi Proietti: "L'ho stalkerizzato per un anno per fargli fare un varietà, alla fine penso di averlo preso per sfinimento. Quando l'ha fatto è stato l'unico capace di battere la corazzata della concorrenza, oltre a mettere sullo stesso palco due come Bonolis e Frizzi". E poi altri aneddoti e storie di conduttori: "Alcuni sono andato a cercarli nei teatri, ma anche nelle osterie, come nel caso di Peppone Calabrese. Bisogna girare, conoscere, sperimentare, i programmi devono avere un'anima".

Mellone ha parlato anche della possibilità di ritornare a condurre: "Oggi mi diverto tanto a pensare e produrre programmi per altri. Mi piace fare l'autore, stare dietro le quinte". Ma esperienze in passato ci sono state, come quella in giro per l'Italia con Lorella Cuccarini: "E' stata unica, mesi folli. Una cosa tra l'altro successa per caso, due giorni prima. L'esperimento era portare la narrazione del territorio in prima serata e ci siamo riusciti".

In chiusura, quindi, cosa vedremo sulla Rai in estate: "Tanto racconto del territorio, Camper, un 'Uno Mattina' rinnovato e 'Estate in Diretta' più lunga - spiega -. Poi tanto sport tra Europei ed Olimpiadi, ma non solo. Ormai non si va più in vacanza a luglio e agosto, le abitudini degli italiani sono cambiate e anche il nostro dovere è quello di cambiare, di fare compagnia agli italiani anche a Ferragosto".