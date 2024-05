Sanremo 2025, Carlo Conti verso l'incarico. E spuntano anche i nomi dei co-conduttori

21 maggio 2024 a

Con l’avvicinarsi della nuova edizione del Festival di Sanremo, il toto-nomi per la conduzione si infiamma, tra scenari già conosciuti e possibili sorprese. Tra voci e conferme, il panorama sanremese appare più incerto che mai, con la Rai al centro di decisioni cruciali per il futuro del palcoscenico più prestigioso della musica italiana. Il cerchio sembra stringersi attorno a un nome ben noto agli appassionati del Festival: Carlo Conti, veterano di Sanremo con tre edizioni all’attivo, una delle quali in compagnia di Maria De Filippi. La sua esperienza e professionalità lo rendono la scelta quasi naturale per raccogliere il testimone lasciato da Amadeus, ma il compito non è dei più semplici. La responsabilità di guidare il Festival post-Amadeus potrebbe richiedere un approccio rinnovato, motivo per cui circola l’idea di una co-conduzione.

Le indiscrezioni, riferite dall’Adnkronos, suggeriscono che Conti potrebbe non essere solo sul palco. Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, amici e colleghi di lungo corso, sono i nomi che si rincorrono come possibili co-conduttori in un trio già ben collaudato. Tuttavia, la Rai potrebbe ancora riservare sorprese e gli occhi sono puntati anche su figure più giovani, come Stefano De Martino e Alessandro Cattelan.

De Martino, in particolare, si posiziona in modo interessante: l’ex allievo di Amici e conduttore di Stasera tutto è possibile ha chiuso l’ultima stagione del programma con il 9.8% di share, superando il debutto di Da vicino nessuno è normale, il nuovo show di Cattelan, fermo al 5.5%. La scelta di puntare su un volto giovane potrebbe segnare una svolta generazionale e un tentativo di rinnovare l’immagine del Festival, attirando un pubblico più ampio e variegato.