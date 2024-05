X Factor, scatta la rivoluzione? "Giorgia conduttrice e nuova giuria". I nomi

09 maggio 2024 a

Questa mattina l'indiscrezione rimbalza da un sito all'altro. A X Factor, la competizione canora che più tiene gli italiani incollati alla tv, potrebbe cambiare tutto. Per la conduzione, lo scorso anno affidata a Francesca Michielin, pare sia stata scelta una cantante a dir poco esplosiva. Parliamo di Giorgia. È questo il nome che è stato lanciato in rete nelle ultime ore. Anche la giuria sarà nuova di zecca. In attesa dell’ufficialità, fonti beninformate hanno assicurato a FqMagazine un ritorno apprezzato, quello di Manuel Agnelli, che ha già vestito i panni del giudice in cinque edizioni. Al suo fianco si sederebbe il rapper Francesco Vigorelli, alias Jake La Furia, e avrebbero accettato la proposta anche il cantautore Achille Lauro e Paola Iezzi.

Intanto continua a guadagnare terreno il retroscena su un presunto passaggio del format al Nove. Con alle spalle 5 brillanti edizioni del Festival di Sanremo, Amadeus potrebbe finire al comando del talent musical. È questa l'indiscrezione raccolta da Mow. Nel caso in cui ciò si realizzasse, Discovery diverrebbe a tutti gli effetti un polo in competizione con la Rai e con Mediaset. Fonti vicine a Sky hanno chiarito a Open che nel 2024 il talent sarà ancora in onda come già accaduto. La prossima edizione, invece, coinciderà con la scadenza del contratto.