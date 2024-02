Sanremo 2024, lo sfogo di Amadeus sul caso Travolta: tira in ballo Allevi

08 febbraio 2024 a

Alla vigilia Fiorello si era detto perplesso sul fatto che non ci fossero ancora polemiche attorno al Festival. Detto fatto, l’onda alta è arrivata e la Rai si è difesa per non essere ‘travolta’. Da un altro caso di pubblicità occulta sulle scarpe U-Power indossate dall’attore statunitense John Travolta nella sua presenza sul palco dell’Ariston ieri sera, nonché sul ’Ballo del qua qua’ che lo stesso showman qualche ora dopo ha definito «terrificante» e che ha lasciato l’amaro in bocca anche agli stessi autori che hanno confessato l’indecisione di Fiorello fino all’ultimo nel coinvolgere la star hollywoodiana ad eseguire quel balletto sul green carpet. Sui social dell’azienda sono state ricondivise tutte le inquadrature sulle scarpe bianche ai piedi di Travolta che balla con la scritta ’in anteprima le nuovissime scarpe’. Una delle storie mostra inoltre il presidente dell’azienda all’Ariston con le stesse scarpe di Travolta. Sono dieci le volte che le telecamere hanno ripreso esclusivamente le scarpe di John Travolta con delle inquadrature strette.

Più di qualcosa non torna sul caso delle scarpe di Travolta: tutti i dubbi di Striscia

E dopo una giornata intera di polemiche è stato Amadeus a tornare sulla vicenda, mentre dava il via alla terza serata del 74mo festival: «Grazie a chi ha scelto di voler condividere con noi la sua fragilità, la sua forza, il suo elogio alla vita. Si è parlato troppo di John Travolta, ma non si è dato abbastanza spazio alla grandezza del maestro Giovanni Allevi. Grazie per l’affetto, per l’entusiasmo, per gli ascolti eccezionali che ci state regalando - ha detto il conduttore -, Grazie ai 30 cantanti, le loro canzoni in questi giorni sono la colonna sonora della nostra vita, i numeri streaming sono da record, gli ascolti in radio non ne parliamo, ma un grazie ancora più sentito per chi su questo palco ha saputo regalare emozioni importanti». Il padrone di casa ha cercato così di porre un freno alle polemiche su Travolta.