Sanremo 2024, il caso delle scarpe di Travolta finisce a Striscia. Tutte le "coincidenze"

08 febbraio 2024 a

a

a

Striscia la notizia, in un servizio di Pinuccio, si occupa del presunto caso di pubblicità occulta che investe il Festival di Sanremo. Quello delle scarpe di John Travolta, sfoggiate ieri sera all’Ariston dall’attore che avrebbe partecipato alla kermesse musicale in cambio di un rimborso spese. L’AgCom ha già ricevuto alcune denunce e presentato un esposto. Secondo la Rai, viene sottolineato in un comunicato della trasmissione di Mediaset, si sarebbe trattato di un errore: banalmente si sono dimenticati di mettere una pecetta sul marchio. Curioso però, sottolinea Striscia, che sul sito dell’azienda di scarpe, in una news del primo febbraio dedicata alle campagne sui media, sia stata annunciata una ’comparsa speciale’ al Festival di Sanremo per la giornata del 7 febbraio.

Giletti in prima fila a Sanremo per l'annuncio sul suo futuro

Tanto che il presidente del brand di scarpe anti-infortunistiche, altra ’coincidenzissima’, spiega ancora il servizio del programma di Canale 5, ieri sera era all’Ariston e postava sull’account ufficiale del marchio le immagini dell’attore testimonial mentre ballava con Amadeus. Pinuccio si chiede: “Dovesse esserci una nuova multa per questo ’errore’ la pagheremo sempre noi contribuenti?”. Non c’è pace per Sanremo.