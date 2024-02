La volta buona, imprevisto con il microfono per I Cugini di Campagna: "Playback"

07 febbraio 2024 a

Il Festival di Sanremo ha già catalizzato l'attenzione di tutti i programmi. Anche a La volta buona, la trasmissione pomeridiana condotta da Caterina Balivo, non è mancato uno spazio dedicato alla kermesse di Amadeus e alla storia della manifestazione canora più seguita d'Italia. Tra gli ospiti I Cugini di campagna, in gara lo scorso anno con la canzone "Lettera 22". Dopo aver raggiunto il centro dello studio e scintillanti più che mai, i quattro artisti dell'iconico gruppo hanno riproposto al pubblico il brano. Qualcosa, però, è andato storto. I telespettatori più attenti non si sono lasciati sfuggire un dettaglio non da poco. Quando la musica è partita, è risultato evidente che il collettivo cantasse in playback. Il motivo? Le voci non si sovrapponevano alla base.

Succede questo quando lasci un microfono aperto durante il playback #lavoltabuona #Sanremo2024 pic.twitter.com/l5DKB64aJp — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 7, 2024

Il video ha già fatto il giro dei social. Su X gli utenti sono scatenatissimi. "Succede questo quando lasci un microfono aperto durante il playback", hanno scritto, lanciando in rete il filmato "incriminato". I commenti del popolo del web sono già esilaranti. "Io li adoro", digita chi ha apprezzato il fuoriprogramma. Non manca l'ironia. "Una volta mi è successo, per fortuna non era in tv", si legge poi. Errore di sincronizzazione a parte, quindi, si può dedurre che I cugini di campagna restino dei protagonisti amati e apprezzati della scena musicale italiana.