Sanremo 2024, nessuna bestemmia per Mannoia: cos'ha detto in diretta

Nessuna bestemmia per Fiorella Mannoia. Come sempre sui social si scatenano voci incontrollate nate anche solo in seguito a pessimi audio. Questa volta a finire nel tritacarne è stata Fiorella Mannoia col suo brano "Mariposa". Su Tiktok è circolato un video in cui chi riprende la scena se la ride di fronte alla presunta bestemmia della cantante. Ma si tratta di una fake news. Niente più lontano dal vero, infatti. Ed è sufficiente riascoltare l'audio del brano per rendersi conto che il testo "incriminato" recita testualmente "Mi chiamano con tutti i nomi/Tutti quelli che mi hanno dato/E nel profondo sono libera, orgogliosa e canto".

Insomma siamo alle solite: audio di pessima qualità che non rendono giustizia agli autori. Si tratta di illusioni uditive simili a quelle visive note col nome di pareidolie. Ma niente parolacce o bestemmie per Mannoia.