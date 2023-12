Domenica In, Fedez e Mara Venier crollano in diretta: "Non ho fatto in tempo"

04 dicembre 2023 a

Una puntata di grandi esclusive per Mara Venier. A Domenica In ha avuto largo spazio il racconto di Belen Rodriguez che, dopo tanto tempo, ha rotto il silenzio e ha svelato i retroscena sui suoi ultimi mesi trascorsi tra l'elaborazione dei tradimenti di Stefano De Martino, la depressione e la rinascita con il nuovo fidanzato Elio Lorenzoni. Ma non è finita lì. Annunciata da una settimana e attesa da molti telespettatori, è arrivata anche la chiacchierata della signora della domenica con Fedez. Il rapper ha aperto il suo cuore al pubblico di Rai 1 e ha ripercorso le vicende che lo hanno legato alla malattia, ammettendo per la prima volta in pubblico di aver pensato anche di commettere gesti estremi. A tenerlo in vita è stata la sua famiglia. A catalizzare l'attenzione di molti, però, è stato un momento di commozione condivisa.

Parlando della salute mentale e dell'impegno di Fedez nel mondo della beneficenza, Mara Venier si è lasciata sfuggire una frase che è stata catturata dai più attenti. "Io mi sono trovato a dover fare i conti con la possibilità di morire e ricordo che il pensiero di affrontare una cosa così grande in modo così precoce non è sano per la tua mente, certamente è traumatico”, ha ammesso Fedez in diretta. "Se io oggi sono ancora qua e non sono andato oltre la progettualità del farmi del male, è semplicemente per la mia famiglia. A volte il dolore è così forte che pensi anche a dei gesti estremi. Però hai tante responsabilità e il pensiero di arrecare un danno così grande alle persone cui tieni di più è una cosa che ti frena", ha aggiunto.

“Io con te mi trovo sempre bene”, ha commentato il cantante dopo l'ennesimo video dedicatogli. "Anche se non ci vediamo spesso, però ci sentiamo", ha ribattuto Mara Venier. "Io ti ringrazio, perché tu mi hai aiutata, ma non ho fatto in tempo. Non è andata”, ha allora aggiunto la conduttrice con la voce rotta, lasciando intuire una grave perdita e non spiegando altro. "Lo so, mi dispiace", ha risposto Fedez. A quel punto la conduttrice è scoppiata in lacrime e il rapper, visibilmente commosso, le ha dato un forte abbraccio.