Domenica In, Fedez svela il suo dramma a Mara Venier: "Chi mi ha salvato"

«Se oggi sono ancora qua e non sono andato oltre è per la mia famiglia, il dolore a volte è talmente forte che pensi pure a gesti estremi per mettervi fine...». Fedez si commuove e con lui anche la conduttrice durante la lunga intervista concessa a Mara Venier, registrata nei giorni scorsi e andata in onda domenica 3 dicembre a "Domenica In". Fedez ha ripercorso il suo rapporto con Chiara Ferragni («siamo molto diversi ma ci sono cose fondamentali che ci uniscono, una scala di valori e l’intesa al livello intimo che mi hanno subito fatto pensare che era la persona giusta con cui fare famiglia»).

Fedez ha ricordato le iniziative di beneficenza condotte insieme a Chiara Ferragni e ha parlato anche della sua malattia soffermandosi sui problemi psicologici seguiti all’operazione per l’asportazione di un tumore al pancreas. «Adesso sto bene, ho un po' di acciacchini ma sto bene. L’ultima volta ho preso abbastanza paura ma si va avanti per fortuna. Sono stati molto bravi i medici che si sono accorti che avevo avuto un principio ischemico allo stomaco». «Se ho avuto paura? Certo, tutt’ora è tanta. A 34 anni ne ho viste un po'...E poi c’è il corpo da una parte e la mente dall’altra. Non bisogna trascurare la mente, vanno di pari passo con il corpo, a volte la mente è una prerogativa più importante», ha detto ricordando anche la sua battaglia per il bonus psicologo.