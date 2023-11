Domenica In, colpaccio di Venier: Belen pronta a rompere il silenzio

22 novembre 2023 a

Molto si è detto e molto si è scritto di Belen Rodriguez, ma nessuna verità ha, per ora, avuto la meglio sulla raffica di ipotesi e di supposizioni che hanno riempito il web. Di certo c'è che l'argentina si è separata di nuovo dall'ex marito Stefano De Martino e ha intrapreso una nuova relazione con Elio Lorenzoni. Nelle ultime settimane, poi, è spuntata in rete anche la foto di un anello con tanto di "sì". Possibile che la showgirl abbia pianificato di sposare il nuovo compagno? Nessuno lo sa con certezza. Nello stesso tempo, Rodriguez è sparita dai palinsesti di Mediaset e poco filtra sul suo futuro professionale. La conduttrice è pronta a parlare nel salotto di Mara Venier di questo e di molto altro. Almeno stando all'ultima indiscrezione lanciata su DavideMaggio.it.

A settembre Belen era finita nell'occhio del ciclone per aver rinunciato all'ultimo alla partecipazione a Stasera c'è Cattelan. Il conduttore, dal canto suo, non gliele aveva mandate a dire e, con una sequenza di battute, aveva sottolineato la vicenda in diretta. Dopo il forfait, la showgirl non si è più fatta vedere in tv. Molte sono state le voci che si sono rincorse sulla sua condizione di salute. Si è pensato infatti che l'argentina, dopo la rottura con De Martino, fosse alle prese con seri problemi e che fosse costretta a uno stop forzato. "L'intesa è ora raggiunta": questo è quanto si legge sul sito in merito a un'intervista condotta da Mara Venier a Domenica In. Bisognerà aspettare ancora qualche giorno per capire se ciò troverà conferma nella realtà.