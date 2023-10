Belen Rodriguez e il post criptico: “Inestimabile letargo e facce mascherate”

29 ottobre 2023 a

a

a

Dopo settimane di misterioso silenzio, i fan della celebre showgirl argentina Belen Rodriguez sono finalmente sollevati dalle sue recenti apparizioni sui social media. I timori di un possibile ricovero in una clinica di Brescia sembrano essere stati fugati, poiché la star non solo è tornata attiva online ma ha anche condiviso pubblicamente alcuni aspetti della sua vita personale. In un post su Instagram Belen ha caricato una foto di due cavalli, uno nero e uno bianco, che si mostrano in un tenero abbraccio. Accanto all'immagine, la showgirl ha mandato un messaggio a tutti: “Non intendo vivere una vita facile senza scomodarmi, non intendo accontentarmi, non intendo far finta di non vedere, di non sentire, perché sento i miei sensi risvegliarsi dopo un inestimabile letargo. Non intendo sventrare il mio sentiero burlandomi di quelle facce mascherate che balbettano ignoranza. Rido forte senza spostare lo sguardo, tutto quanto in me sorride, e non intendo fermarmi”.

Belen riappare sui social: chi spunta alle sue spalle. Il fuori programma

Queste parole criptiche sembrano svelare un nuovo inizio nella vita di Belen. Il riferimento alle "facce mascherate" pare alludere alle critiche e alle voci che circolavano durante la sua assenza dai social, dove è tornata in grande stile pubblicando diversi scatti in compagnia di Elio Lorenzoni, manager e suo nuovo fidanzato. Dopo settimane di grande ansia Belen è tornata sé stessa.