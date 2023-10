Belen torna attiva sui social: foto con il nuovo fidanzato e dedica

15 ottobre 2023 a

Dopo una lunga assenza, Belen Rodriguez è tornata sui social e ha messo a tacere, almeno apparentemente, le brutte voci su una presunta malattia. Nelle ultime settimane, infatti, l'argentina è scomparsa dai radar. Di solito abituata a condividere con i suoi follower gioie e dolori, cambiamenti importanti e attimi di relax, la showgirl si è ritirata in religioso silenzio tanto da destare preoccupazione in chi la sostiene da sempre. La macchina del gossip si è prontamente attivata per provare a estrapolare informazioni e a mettere insieme i pezzi. Secondo alcune indiscrezioni, Belen avrebbe lasciato i figli ai padri e si sarebbe concessa una fuga con il suo nuovo fidanzato, Elio Lorenzoni. In effetti i primi nuovi scatti la ritraggono in sua compagnia, ma la diretta interessata non ha ancora fatto luce sui motivi che l'hanno spinta ad allontanarsi da Milano.

"Mi siete mancati", ha scritto Belen su Instagram, rivolgendosi ovviamente ai suoi fan che, preoccupati, le avranno inviato sui social una raffica di messaggi carichi di apprensione. Intanto, forse per rassicurare tutti, l'argentina ha pubblicato delle fotografie dalla montagna, Sorridente e sempre bella, Belen prima si fa immortalare davanti a un piatto di pasta, poi insieme al nuovo fidanzato Elio e infine al caldo di un fuoco acceso all'aperto. "Quanto è bello tutto quanto", digita a corredo degli scatti. Tra le reazioni al post anche un cuore di Mara Venier, che da sempre dichiara pubblicamente il suo affetto per lei.