Grande Fratello slitta a giovedì 16. Che succede a Mediaset

Sarà per l'exploit dell'altra sera di Jannik Sinner contro Djokovic ma il tennis in televisione ha dimostrato di essere davvero molto forte in termini di audience. Forse è anche per questo che Mediaset ha deciso di cambiare la sua programmazione nei prossimi due giorni. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Mediaset stravolge il palinsesto per “colpa” del Grande Fratello: la novità

Mercoledì 15 ottobre il Grande Fratello di Alfonso Signorini non andrà in onda. Mediaset, infatti, ha deciso di spostarlo a giovedì 26 quando è prevista la nuova partita di Sinner contro Rune. Per questo chi avrà la peggio sarà Gerry Scotti. Il suo talent show "Io canto generation", infatti, doveva debuttare proprio giovedì 16 ma è stato posticipato di una settimana. Vediamo se a Mediaset basterà per battere Sinner.