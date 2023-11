Grande Fratello, il bacio tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi finisce male

09 novembre 2023 a

a

a

Bollori a non finire nella Casa del Grande Fratello. Si è consumato un bacio mozzafiato tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi che si sono lasciati andare anche a un ballo romantico. Poi il bacio galeotto che fa ha fatto scattare il fuori programma. Garibaldi ha cominciato a sanguinare dal naso, nel generale imbarazzo del ragazzo che poi ha raccontato tutto nel confessionale.

"Pista fuori dalla casa del Gf". Spunta la deroga per Alex Schwazer

Poi Beatrice è andata a raccontare tutto a Letizia e Paolo: “Che figuraccia, oh! - ha detto agli amici nella Casa - Adesso sta in confessionale tutto macchiato. Diranno le peggio cose, che l’ho picchiato“. E gli altri: “Sanguina da 2 mesi ormai, gli si alzano i battiti del cuore” perché “è un fatto di bollori“. Poi Beatrice aggiunge: “No ma questa come se la vendono...questa me la vendete cara. mannaggia“