Grande Fratello al televoto. Signorini: chi rischia di essere eliminato

Grande Fratello, chi va al televoto? La diciottesima puntata del reality show andata in onda giovedì 9 novembre, ha emesso i suoi primi verdetti. Al televoto eliminatorio sono andati Ciro Petrone, Giuseppe Garibaldi e Jill Cooper. Quando il conduttore Alfonso Signorini ha dato il via al voto da casa, si sono salvano, invece, Vittorio e Letizia. Ciro Petrone è stato il meno votato con solo l’8,3% delle preferenze ed è ora il primo candidato all’eliminazione.

Il bacio è appassionato, il fuoriprogramma al Gf finisce malissimo

Ma qual è stato uno dei principali episodi avvenuti durante la puntata del 9 novembre? Sicuramente ha tenuto banco la questione della liaison tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Negli ultimi giorni si sono riavvicinati e hanno scambiato un bacio sotto le coperte. Per Anita i due cavalcano l’onda di apprezzamento dei fan del programma, con Garibaldi che si sta snaturando per gioco. Beatrice conferma di sentirsi attratta da Giuseppe e “sì, ci sono ricascata“. Anita incalza: se la cosa non piacesse al pubblico, non continuerebbero.