Mediaset punta tutto sul Grande Fratello. Palinsesto stravolto, la novità

Cambiamenti significativi sono in arrivo nei palinsesti di Canale 5 per dicembre. La direzione distribuzione dell’azienda, guidata da gennaio da Giovanni Modina, sta attuando modifiche alla programmazione, con i cambiamenti che si concentreranno principalmente sul prime time del sabato sera di Canale 5, coinvolgendo il "Grande Fratello”. Al momento, lo spettacolo di varietà "Tu si que vales" occupa questo slot e concluderà la sua stagione autunnale con una puntata speciale, "Meglio di”, alla fine di questo mese. La direzione dei palinsesti Mediaset sta considerando quale programma collocare nei sabati sera di dicembre al posto di "Tu si que vales". Secondo le ultime indiscrezioni di Tv Blog, sembra che quattro raddoppi del Grande Fratello siano in programma per andare in onda il 2, 9, 16 e 23 dicembre. Queste puntate si aggiungeranno quindi alle trasmissioni canoniche del lunedì.

La scelta di Mediaset di utilizzare ancora una volta il Grande Fratello nel prime time è dovuta al fatto che il programma, condotto da Alfonso Signorini, ha ottenuto una media del 18% di share nei suoi due appuntamenti settimanali, mentre in generale la media in prime time di Canale 5 si è attestata al 14,6% di share. E gli incassi pubblicitari, oltre ai dati di ascolto, spingono nella conferma del duplice appuntamento nonostante fosse inizialmente previsto uno stop per il periodo pre natalizio della seconda puntata settimanale. E non è detto che Mediaset non utilizzi la carta GF anche per la sera di Capodanno. Tutte le voci su una chiusura anticipata del programma di Signorini sono state spazzate via dalla realtà dei fatti.