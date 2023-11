Rissa sfiorata a Ballando, stoccata a Milly Carlucci: "Notizia confermata"

Alice Antico 15 novembre 2023 a

Ballando con le Stelle dal lontano 2005 continua a conquistare il pubblico italiano con la sua formula coinvolgente che vede centrale la competizione tra celebrità nell’ambito della danza. La gara è guidata da giudici, personalità come quella di Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli, che valutano le performance danzanti delle celebrities. Proprio da questi meccanismi derivano i siparietti più divertenti. Infatti, dopo le frecciatine tra la Lucarelli e Teo Mammuccari, protagoniste delle puntate di questa edizione, lo scorso sabato c'è stata una ulteriore tensione che ha riguardato sempre il comico e showman e Antonio Caprarica. Mammuccari avrebbe definito il giornalista un molosso e quest'ultimo, per tutta risposta, avrebbe dato del cafone al presentatore. I due addirittura sarebbero stati separati fisicamente.

Proprio per questo tanto si è parlato della vicenda nei giorni scorsi, al punto che la conduttrice del talent show Milly Carlucci ha voluto chiarire come sono andate realmente le cose. In un post di Twitter della pagina ufficiale del programma, infatti, la conduttrice ha esordito: "Ho letto 'rissa' a Ballando con le Stelle e lo so che i titoli da quando esiste la comunicazione sono sempre fatti per colpire la fantasia però ristabiliamo la realtà dei fatti perché dietro una parola come rissa, c'è un comportamento che, ovviamente, se fosse vero, non potrebbe essere condiviso e giustificato da nessuno”. Poi Milly ha sottolineato: "Noi abbiamo il filmato di quello che è successo nella sala delle stelle. Siamo andati a controllare e c'è stata una discussione che è durata esattamente 1 minuto e 10 secondi tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica”. “Una discussione nei limiti di una dialettica dove non sono neanche volate parolacce o cose del genere, dialettica civile”, ha specificato. In chiusura del video, Milly ha dichiarato: "Detto questo i toni erano toni da spogliatoio, fa parte della vita degli spogliatoi. Vi risulta che negli spogliatoi del calcio, del basket, del volley non si discuta?". E poi la morale finale per rincuorare i suoi telespettatori: "Lino Banfi che non c'è più avrebbe detto: 'Sono due bravi raghezzi’”,e io li amo tutti e due perché sono due grandi personaggi e sono due belle persone. Questo è quanto".

Ricostruzione e lessico che non piacciono a Davide Maggio, giornalista esperto di tv che sul suo sito aveva parlato della lite dietro le quinte. Tramite un tweet, ha replicato alla conduttrice. “Milly adorata, visto che l’italiano credo di conoscerlo discretamente e visto pure che la notizia l’ha lanciata il mio sito scrivendo di ‘rissa sfiorata’, grazie per aver confermato la notizia”, ha scritto. Lorenzo Tano, a "La volta buona", ha parlato dell'accaduto, lasciando intendere che ciò che è successo "non sia proprio niente di che" e aggiungendo, anzi, che determinate situazioni non fanno per lui tanto che ha abbandonato l’aula mentre si consumava la lite. Ciliegina sulla torta, anche Caprarica è intervenuto, intervistato proprio da Davide Maggio dopo che la Carlucci ha postato il video incriminato. Il diretto interessato ha confidato di aver pensato addirittura di abbandonare il programma dopo il confronto acceso avuto con Mammucari. Insomma, tutto sembra tranne che il clima sia stato quello 'da spogliatoio' descritto da Milly.