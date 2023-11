Ventura e Peron, da Ballando al salotto di Fazio: l'esibizione lascia di stucco

13 novembre 2023 a

Simona Ventura è una dei grandi protagonisti di questa edizione di Ballando con le stelle. Accompagnata dal mitico maestro Samuel Peron, la conduttrice volteggia in pista con tecnica e leggiadria e lascia tutti di stucco. Sebbene la temuta giuria abbia sempre un motivo per abbassare i voti e punti, come si dice, a "trovare il pelo nell'uovo", la padrona di casa di Citofonare Rai 2 non sembra essersi fatta intimorire da chi l'ha pizzicata in diretta. Ospite fissa di Fabio Fazio, Ventura ha portato in puntata con sè anche il coreografo e, dopo aver guadagnato il centro dello studio, ha firmato una performance che è stata un connubio perfetto di disinvoltura e precisione.

Seduti al tavolo di Che tempo che fa e poi in piedi al centro dello studio. Simona Ventura e Samuel Peron sembrano una coppia di ballo da sempre. Prese in aria, passi arditi e piroette: la conduttrice e il ballerino professionista si destreggiano alla grande. In gara a Ballando molti sono i papabili vincitori, ma lo storico volto della Rai si è aggiudicata, già dopo poco tempo, la nomina di reginetta. Anche sui social network non manca lo stupore: "Non è un montaggio, è ballo vero", scrive un utente, commentando il video dell'esibizione.