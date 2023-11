Ballando con le stelle, paura in diretta: cosa c'è dietro ai "malori" di Caprarica e Lambertucci

12 novembre 2023 a

Malori e attimi di paura: che succede a Ballando con le stelle? Nell'ultima puntata Antonio Caprarica ha sorpreso il pubblico quando si è sentito male durante una esibizione. Mentre danzava sul palco, ha improvvisamente toccato il petto, manifestando evidenti segnali di disagio. La situazione ha suscitato preoccupazione sui social e tra i telespettatori, con Milly Carlucci che è immediatamente accorsa sul palco per rendersi conto di cosa stesse accadendo. Poi la soluzione del piccolo giallo: "La scenetta del malore era combinata, abbiamo messo un dramma nel ballo dopo la critica della giuria di una sceneggiatura che filava troppo liscia", ha detto il giornalista che con Maria Ermachkova ha avuto questa bella pensata. A cadere in trappola anche la conduttrice e i concorrenti. L'episodio è stato accompagnato anche dalla reazione della giuria. Il commento di Ivan Zazzaroni: "Sembra una RSA". Poi l'intervento di Guillermo Mariotto:"Chiamate una barella".

Un copione simile è quello visto nell'esibizione di Rosanna Lambertucci che al termina dell’esibizione, un cha cha con il professionista Simone Casula, si è buttata per terra, rimanendovi per qualche secondo. A quel punto che il ballerino ha cercato di “rianimarla”, chiamandola per attirare la sua attenzione; tuttavia, senza ottenere risultati. È intervenuta anche Carlucci, che si è precipitata spaventata verso la Lambertucci. Poi la verità: “Non stavo male, ho finto di essere morta, dato che, nella scorsa puntata, sono stata anche definita così dalla giuria”, ha affermato Lambertucci. In seguito è andato in scena un teso botta e risposta con la giuria, visto che Lambertucci a Storie italiane aveva detto che alcuni di loro avrebbero dovuto perdere peso.

“La verità è che stiamo perdendo solo tempo, tu ci hai dato dei ciccioni”, ha detto Selvaggia Lucarelli. “La prossima volta arrivo con un centimetro, vi faccio vedere che se misuro la circonferenza vita di Mariotto e Canino siamo sopra la linea della salute”, ha ribattuto l'ex conduttrice di Più sani più belli. .“È body shaming”, ha commentato Selvaggia. Lambertucci ha tirato in ballo Alberto Matano: "Secondo me è perfetto”, con il giornalista che ribatte: “Sembra una piaggeria per il tesoretto. Ti posso dire una cosa? Come ti viene in mente di dire che la giuria deve perdere peso?”. "Faccio solo del bene, quando siamo con la circonferenza vita giusta è tutta salute, non parlo di estetica”, ha replicato la ballerina. Si presenterà col centimetro sabato prossimo?