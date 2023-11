Ballando con le stelle, "rissa" tra Mammucari e Caprarica? Parla Milly

14 novembre 2023 a

Milly Carlucci ha rotto il silenzio. Nelle ultime ore molto si è detto e molto si è scritto sulla presunta lite tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica. Stando a quanto fatto circolare in rete, infatti, sembrava che il confronto tra i due concorrenti dello show del sabato sera di Rai 1 avesse superato il limite di un acceso scambio di parole. La conduttrice del programma, però, ha voluto fare chiarezza e, attraverso un video-messaggio pubblicato sul canale ufficiale, ha detto tutta la verità.

Dopo aver ringraziato tutti i telespettatori per il sostegno offerto ai vip in gara, Carlucci si è espressa sulla notizia che sta rimbalzando in rete. "Parlaci di questa rissa, parlaci di questo atto clamoroso", ha suggerito una voce fuori campo. "Sono apparsi dei titoli che dicono 'Rissa dietro Ballando con le stelle'. So molto bene che i titoli, da quando esiste la comunicazione, sono sempre titoli fatti per colpire la fantasia": così ha esordito la padrona di casa della gara di danza più seguita della tv.

Poi Carlucci è andata dritta al punto: "Ristabiliamo la realtà dei fatti perché dietro a una parola come rissa c'è un comportamento che, se fosse vero, non potrebbe essere condiviso nè giustificato da nessuno. Noi abbiamo il filmato di quello che è successo in sala delle stelle. C'è stata una discussione durata 1 minuto e 10 secondi tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica, una discussione con toni accesi", ha raccontato la conduttrice. Poi la precisazione: "Nei limiti di una dialettica civile, dove non sono neanche volate parolacce. Detto questo, i toni erano toni da spogliatoio. Fa parte della vita degli spogliatoi. Vi risulta che nel mondo dello sport non succeda", ha chiesto guardando la telecamera. Poi Milly ha assicurato che lo scontro "nell'essere vivace, era nei limiti della civiltà".