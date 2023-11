Ballando, la versione di Caprarica sulla rissa sfiorata: "Mammucari? Comico di terza classe"

14 novembre 2023 a

Tiene banco a Ballando con le stelle la polemica sulla "rissa sfiorata", o meglio dire "accesa discussione" tra Antonio Caprarica e Teo Mammucari, Gli attacchi durante la diretta di sabato del comico e showman nei confronti del giornalista erano proseguite dietro le quinte del programma di Rai 1, con Milly Carlucci che ha minimizzato l'accaduto. Tuttavia la tensione è stata grande, preceduta dalle accuse di Mammucari sui presunti favoritismi della giuria al ballerino rivale. Il giornalista esperto di tv, Davide Maggio, che aveva dato conto dell'episodio, oggi ha raccolto e pubblicato sul suo sito la versione di Caprarica. "E’ stata una discussione molto accesa, dai toni molto accesi in cui gli ho detto quello che pensavo, che trovavo queste battute non degne di uno che vuole fare quello che vuole fare lui, battute da comico di terza classe. Tutto lì", spiega il giornalista, già volto Rai.

Caprarica afferma che il battibecco in diretta lo aveva molto contrariato: "Io queste cose le odio, le detesto. Finire nel trash è una cosa che… se l’avessi immaginata non avrei mai accettato l’invito a partecipare al programma", spiega a Maggio. Mammucari lo aveva definito un cane morto senza una zampa, espressione che ha mandato su tutte le furie Caprarica: "Quando lui è rientrato nella sala facendo finta di niente, io gli dico: 'tu adesso ti devi scusare pubblicamente per le espressioni da maleducato che hai adoperato'". Ne è nata una discussione in cui Mammucari avrebbe insistito sul concetto dei favoritismi. “I giudici mi favoriscono? Sei fuori di testa veramente, allora. Veramente sei un caso serio“, avrebbe ribattuto Caprarica che spiega: "Gli dico che queste non sono delle battute ma delle trovate da comico di terza fila. Questo è stato il tenore, dopodiché gli altri si sono allarmati e la mia ballerina mi ha detto 'lascia perdere', la sua gli ha detto 'lascia perdere', e ci siamo dati le spalle. Buonanotte e fine".

Caprarica ammette che dopo l'episodio voleva lasciare il programma: "Non sono abituato a questa robaccia, perché appunto questa per me è robaccia, questo genere di risse qui. Una trasmissione come Ballando non ha bisogno di questa roba. Ti do un’anticipazione perché o c’è, come dire, una presa di distanze ufficiali, oppure…", avverte il giornalista. Per il momento è tutto in stand by: "Ho deciso di rimanere nella trasmissione per rispetto del pubblico che mi ha votato e che mi appoggia". Ma "continuerò con la trasmissione finché la trasmissione garantirà rispetto".