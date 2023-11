Grillo fa bene solo a Fazio: boom di ascolti per Che tempo che fa

13 novembre 2023 a

L'ospitata dopo 10 anni di assenza dalla tv di Beppe Grillo è stata accolta dal silenzio del Movimento 5 Stelle e ha attirato feroci critiche sui social e non solo. A trarre beneficio dall'operazione sembra essere solo Fabio Fazio che con Che tempo che fa ha incassato un altro boom di telespettatori. Il ritorno di Lea su Rai1 vince infatti il prime time ma Fabio Fazio stabilisce un nuovo record d’ascolto sul Nove. La prima puntata di Lea - I Nostri Figli su Rai1 ha ottenuto 3.040.000 spettatori e il 15.9% di share. Al secondo posto Terra Amara su Canale 5, con 2.507.000 spettatori e il 15.3% di share. Terzo posto per Che Tempo Che Fa sul Nove, che stabilisce un nuovo record per la rete di Warner Discovery: 2.487.000 spettatori e il 12.1% di share nel programma vero e proprio, 1.450.000 spettatori e il 7.4% nell’anteprima, 1.342.000 spettatori e il 9.7% nella segmento finale chiamato Il Tavolo.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: Report su Rai3 (1.443.000 spettatori, share 7.2%), Harry Potter e il prigioniero di Azkaban su Italia 1 (1.133.000 spettatori, share 6.4%), La Caserma su Rai2 (766.000 spettatori, share 3.8%), Dritto e Rovescio' su Rete4 (755.000 spettatori, share 5.1%), Star Wars - Una nuova speranza su Tv8 (392.000 spettatori, share 2.2%), In Onda su La7 (388.000 spettatori, share 2.2%).