Beppe Grillo, il pubblico lo condanna: "Il comico". E Fazio si arrampica

13 novembre 2023 a

a

a

Dopo quasi 10 anni di assenza, Beppe Grillo è tornato in televisione e per farlo ha scelto il salotto di Fabio Fazio. A Che tempo che fa, il programma che va in onda su canale Nove e che alterna l'informazione all'intrattenimento, il fondatore del Movimento 5 stelle non si è risparmiato ed è stato autore di un vero e proprio show. "Sono qua per una cosa, per sapere chi sono io in base a quello che pensate voi di me...Sono il peggiore? Sì, lo sono. Io ho peggiorato questo Paese", ha detto senza tanti peli sulla lingua. A quel punto è intervenuto il conduttore: "Da quando hai fatto politica hai peggiorato il Paese?". "Sì, l'ho peggiorato", ha confermato il genovese.

Grillo: "Cosa volete che faccia?"

Il pubblico in coro: "Il comico"#CTCF pic.twitter.com/E7wqgI7U10 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) November 12, 2023

Tra battute e ammissioni esternate senza timore di smentita, Grillo ha dominato per più di mezz'ora la scena del talk-show della domenica sera. "Io non posso condurre o portare a buon fine un movimento politico. Faccio dei danni da solo anche a casa. Ecco perché mi sono un po' ritirato a vedere cosa succede. La mia è una rabbia buona, io sono buono dentro. Tutti quelli che ho mandato aff***o sono al governo. Sono il peggiore", ha proseguito il fondatore del M5s proprio riconoscendo i pochi frutti della sua discesa in politica.

Grillo senza freni, attacco politico sul processo al figlio Ciro. E Fazio..

Poi, per coinvolgere il pubblico e avere un parere degli ipotetici elettori, Grillo si è rivolto ai presenti in studio: "Vi state annoiando?", ha chiesto in maniera diretta. "Sono terrorizzati, ma non si stanno annoiando", ha commentato Fabio Fazio. Il politico ha rincarato la dose: "Cosa volete che faccia? Ditelo. Ditelo in diretta, per favore. Ho bisogno che voi siate sinceri", ha continuato alzandosi anche in piedi. Il pubblico, dopo qualche attimo di titubanza, si è espresso e ha risposto in coro: "Il comico!". Il conduttore allora si è arrampicato sugli specchi e ha provato a salvare il suo ospite in calcio d'angolo: "Il comico...Perché riconoscono la grazia e la leggiadria del comico. Il comico può dire cose che nessun politico può dire".