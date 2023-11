Beppe Grillo, riso amaro da Fabio Fazio: "Ho peggiorato il Paese, sono confuso"

12 novembre 2023 a

Beppe Grillo fa il suo ingresso nel salotto di Fabio Fazio sulle note di I feel good di James Brown. Poco prima il conduttore di Che tempo che fa aveva mandato in onda gli attacchi collezionati dal comico fondatore del Movimento 5 stelle che domenica 12 novembre torna in tv sul Nove dopo 10 anni dall'ultima apparizione. "Sono qua per una cosa, per sapere chi sono io in base a quello che pensate voi di me...". "Sono il peggiore? Sì, lo sono. Io ho peggiorato questo Paese". "Da quando hai fatto politica ha peggiorato il Paese?", interviene Fazio. "Sì, l'ho peggiorato", afferma il comico genovese che è un fiume in piena tra paradossi e i cavalli di battaglia tra politica, attivismo e comicità. "L'ultima intervista che ho fatto con Bruno Vespa abbiamo perso le elezioni. Tutti quelli che ho mandato aff...o sono al governo. Sono il peggiore".

"Sono anziano. La mia mente va a compartimenti stagni contunua Grillo - Sono venuto per capire cosa fare, se continuare o non continuare", dice ancora in piedi davanti al pubblico. "Sono dissociato- aggiunge-, faccio dei danni non posso condurre non sono in grado di portare a buon fine un movimento politico. C’era Casaleggio… Faccio dei danni da solo anche a casa. Ecco perché mi sono un po' ritirato a vedere cosa succede. La mia è una rabbia buona, io sono buono dentro. Ci sono rabbie che fanno paura anche a me. D’Alema… Io ho mandato a fa...lo, che ho fatto, abbiamo fatto i 5 stelle. Io non ho mai denunciato nessuno, ho preso 165 denunce. Ho fondato un movimento, mi ero iscritto al Pd ad Arzachena...".