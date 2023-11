Ballando, Teo Mammucari scatenato: che bordate con Caprarica, Matano e Lucarelli

12 novembre 2023 a

a

a

Teo Mammucari scatenato a Ballando con le stelle. Anche nella puntata di sabato 11 novembre il concorrente del programma condotto da Milly Carlucci su Rai1 ha fatto scintille con la giurata Selvaggia Lucarelli ma anche con Guillermo Mariotto. Dopo che i due hanno dato uno zero all'esibizione di Rosanna Lambertucci, l'attore e conduttore ha commentato: "Ha 78 anni. Dare due 0 a una donna di 78 anni a me non fa ridere, è imbarazzante. Non è giusta. Mariotto e Selvaggia, l’anno prossimo andate tutti e due a casa”, la stoccata di Mammucari.

"In pappa il cervello": Tognazzi travolge Mariotto, il fuorionda | GUARDA

Un lungo e tempestoso botta e risposta è andato in scena anche per l'esibizione di Mammucari. In un video aveva annunciato: "Se tu incontri una ragazza con cui ci sei uscito 25 anni fa, qual è il primo impatto? Un abbraccio, un come stai?. Io sono andato a salutarla nei camerini, si stava truccando e mi ha detto: 'Preferivo non vederti prima della puntata'. Ti stai prendendo troppo sul serio, ma troppo. Ti alzi, mi abbracci, mi saluti e poi torni a fare la giurata. In diretta le dirò: 'Adesso tu ti alzi e mi vieni a dare un abbraccio. Dimostra alle persone che non sei quello che vedono, che hai un lato umano che io conosco. Se non lo farà resterà nella mediocrità'". Detto fatto, ma le cose hanno preso una piega imprevista. Prima il conduttore ha dato una stoccata ad Alberto Matano: "Vedi ansia in me? Faccio questo mestiere da 30 anni, l'ansia ce l'avrai te Matano. Ti alzo le mani". Poi ha criticato Antonio Caprarica: "Balla meglio di me? Ma è un cane. Senza una zampa pure". Il concorrente gli ha risposto a muso duro: "Io sono un gentiluomo, tu sei un po' cafone. Questa è la mia opinione e secondo me faresti bene a prendere qualche lezione di buone maniere. Hai rotto. Balla e impara a ballare. Non fare il molleggiato. Mi hai scocciato".

Salta la puntata del 12 novembre di Domenica In: che succede a Mara Venier

Poi è arrivato il turno di Selvaggia Lucarelli che boccia la performance: "Hai questo stile da molleggiato che ci porteremo dietro fino alla finale". "Io sarò il vincitore. Quando alzerò la coppa, ti ci infilo dentro. Io non sono un ballerino bravo perché fino a tre settimane fa facevo altro. Tu stai là da sette anni, ma non ci hai capito niente", replica Mammucari. E ancora: "Una professionista come Carolyn Smith mi dà 8 e lei mi dà 3. Ce l'ha con me, ce l'ha con il mondo". Poi il camerino-gate: "Dopo 25 anni che non ci vedevamo mi hai detto che preferivi non vedermi prima del programma. Vieni e dammi un abbraccio. Dopo 25 anni, sei rimasta seduta e non ti sei neanche alzata per salutarmi. Se sei umana ti alzi, vieni qui e mi dai un abbraccio". L'opinionista però rifiuta l'invito: "Stai inventando, mi stai preoccupando. Non è più simpatica questa cosa. Sei serio? Stai facendo una brutta figura. Ero al trucco. Lui è venuto, la ragazza mi stava truccando e io ho detto ‘Non possiamo vederci, è un conflitto di interesse', ero ironica". Mammucari ribatte: "Che bugiarda, ti stai comportando male". La telenovela continua.