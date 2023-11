Ballando con le stelle, Tognazzi travolge Mariotto: "In pappa il cervello". Il fuorionda

11 novembre 2023 a

a

a

Ancora polemiche a Ballando con le stelle. Questa sera andrà in onda una nuova puntata dello show di Rai 1 e i telespettatori non vedono l'ora di constatare i progressi dei concorrenti. Ma la danza non è la sola protagonista del programma capitanato da Milly Carlucci. Spesso infatti i vip in gara sono autori di performance divisive. In particolar modo, è la giuria a schierarsi a favore o contro chi è in pista. Ricky Tognazzi, accompagnato e istruito dalla maestra Tove Villfor, è già uno dei personaggi più polarizzanti. Se nelle scorse settimane l'attore si era scontrato con Selvaggia Lucarelli, nelle ultime ore sta facendo il giro del web un video che riprende uno "scomodo" fuorionda.

Ricky Tognazzi insulta gravemente Guillermo Mariotto nei backstage di #BallandoConLeStelle:



"Uno scemo, gli è andato in pappa il cervello!". pic.twitter.com/BnI1adBreo — TV Italiana (@TV_Italiana) November 10, 2023

Dopo in botta e risposta molto animato tra Simona Izzo e Selvaggia Lucarelli, con la prima che ha minacciato di querelare la giudice per il "pizzo-gate", è ora Ricky Tognazzi a polemizzare con un membro della giuria. Su X si sta diffondendo un video estratto dal dietro le quinte della trasmissione. Nel backstage il regista discute con la sua coreografa Tove e Giovanni Terzi, altro concorrente di Ballando con le stelle 2023.

Arisa torna alla corte di Milly: il video-annuncio | GUARDA

"Ma chi l'ha dato 5 a Simona? Mariotto?", chiede Tognazzi. Terzi annuisce. A quel punto l'attore non si tiene e ci va giù pesante: "Vabbè, Mariotto è scemo, gli è andato in pappa il cervello! Ma la cosa che ha detto di me, Simona e Tove? È una roba da... Ti sei bevuto il cervello, veramente. Si è sognato un triangolo d'amore e poi si è addormentato, ma dai!". Il riferimento è all'intervento dello stilista che, in diretta, aveva detto: "Ho pensato a Tognazzi, la Izzo, la Tove. Ho provato a immaginarmi anche un triangolo, a un buffet, dove si intrecciano con la Tove senza nulla su un tavolo. Poi però mi sono addormentato. Già, dopo questa fantasia ho davvero dormito".