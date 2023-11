Ballando, esce Tognazzi. Resa dei conti Lucarelli-Izzo: "Adesso mi aspetta..."

12 novembre 2023 a

Ricky Tognazzi è il primo concorrente eliminato nell’edizione 2023 di Ballando con le Stelle. L'attore e regista esce sconfitto dal ballottaggio con Lorenzo Tano sabato 11 novembre. In nuna serata che ha visto due esibizioni di "ballerini per una notte", Arisa e la coppia Anna Valle-Giorgio Pasotti, e la conferma della decisione di Lino Banfi di lasciare il dancing show condotto da Milly Carlucci su Rai1.

Ad assistere all'eliminazione di Tognazzi tra il pubblico c'era la moglie dell'attore, Simona Izzo, e anche in questa occasione non sono mancati i momenti di tensione con la giurata Selvaggia Lucarelli. "Non sei signora neppure all'anagrafe", ha detto Izzo alla giurata nel corso della puntata. La "vendetta" dell'opinionista è arrivata alla fine, dopo il ballottaggio che ha visto Tognazzi dire addio al programma: "Adesso Simona Izzo mi aspetta al parcheggio...", ha scritto Lucarelli su Istagram.