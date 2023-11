Domenica In, Mara Venier ha il Covid: salta la puntata del 12 novembre

11 novembre 2023 a

Colpo di scena imprevisto in casa Rai. La nona puntata di "Domenica In" non andrà in domani, poiché la sua conduttrice, Mara Venier, è stata colpita dal Covid. Già da alcuni giorni alle prese con una forte influenza, il volto di Rai1 ha visto peggiorare i sintomi nelle ultime ore, decidendo di sottoporsi al test del Covid che, purtroppo, ha confermato la sua positività. Al suo posto, la rete dovrebbe trasmettere un collage delle passate puntate di "Domenica In," offrendo agli spettatori un "Meglio di" per colmare la mancanza della presenza della conduttrice.

Tv Blog ha contattato direttamente l’interessata che ha svelato che l’indisposizione è più seria del previsto, con sintomi influenzali che si sono intensificati notevolmente nei giorni scorsi. Ma Venier sta già seguendo le cure necessarie per un recupero rapido. La puntata di domenica 12 novembre, prevedeva, tra gli ospiti, Teo Mammucari nello spazio dedicato a Ballando con le Stelle; gli attori di Un Professore 2 (fiction al via giovedì 16 novembre) Alessandro Gassmann, Damiano Gavino e Nicolas Muapas; l’attrice Greta Scarano per parlare della serie Circeo (da martedì 14 novembre); per la musica, Mario Biondi e Nino D’Angelo. Era poi in programma il ritorno in casa Rai di Don Antonio Mazzi.