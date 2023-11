Viva Rai2, bomba di Fiorello sugli abitanti di via Asiago: "Ora stanno monetizzando..."

09 novembre 2023 a

Fiorello questa settimana ha dato il via alla nuova stagione di Viva Rai2, il contenitore mattutino che alterna l'intrattenimento e lo spettacolo a una rassegna stampa fuori dal comune. Quest'anno la squadra si è spostata al Foro Italico. Il motivo? Gli abitanti di via Asiago, dove lo scorso anno era stato posizionato il glass, sono stati al centro dell'attenzione mediatica per mesi a causa delle loro proteste. Troppa confusione: questo il motivo delle lamentele. Lo showman, invece di sorvolare sulla questione, con la sua acuta ironia l'ha presa di petto nel corso dell'ultima puntata del programma. In apertura, una banda ha sfilato di fronte alla struttura che ospita il team e il cabarettista ci ha scherzato su: "Questo numero volevamo farlo dallo scorso anno, ma appena iniziavano le prove arrivava la polizia. Io ho detto 'Venite a suonare' e loro hanno risposto 'No, non veniamo perché ci hanno arrestato tre volte'", ha affermato.

Fiorello è imbattibile e fa subito il pieno di ascolti. E la Rai gongola

Poi Fiorello, dopo aver salutato i suoi telespettatori e dopo aver anticipato che settimana dopo settimana introdurrà nuovi personaggi, è tornato sull'argomento e si è rivolto proprio a chi abita in via Asiago: "Noi scherziamo, facciamo le battute ma noi vi vogliamo bene perché ci avete regalato una stagione meravigliosa". Lo showman, tuttavia, ha rincarato la dose: "Da una cosa cattiva ne nasce una buona: gli amici di via Asiago stanno anche monetizzando perché con la storia che adesso lì c'è silenzio...Mi sono imbattuto in una pubblicità che parlava di via Asiago". Quindi un finto spot pubblicitario è apparso sullo schermo: "Cerchi una casa a Roma ma hai paura del caos che la circonda? Hai il superudito e anche il volo di una mosca ti disturba? Prendi una casa nella pace di via Asiago. Affidati a immobiliare.shh. Non avrai più bisogno dei doppi vetri per attutire i rumori esterni e godrai di uno splendido affaccio su Rairadio3. Non vendiamo sogni ma silenziose realtà", questo il testo. Fiorello ha chiosato così: "Voglio la casa in via Asiago".