Ascolti tv, la prima puntata di Viva Rai2! sbaraglia la concorrenza: boom Fiorello

Straordinario risultato per la prima puntata di Viva Rai2! con Fiorello, Biggio, e Casciari. Il ritorno del format mattutino - che va in onda dal Foro Italico e non più da Via Asiago - è stato seguito da 1 milione 55 mila spettatori, pari al 20,2% di share. E la Rai si gode il successo del suo showman.

“A Fiorello piace vincere facile e a me piace aver visto giusto. Lo straordinario risultato di Viva Rai2! conferma quanto avevo previsto perché il programma, attesissimo dal pubblico, è entrato nelle abitudini degli italiani, per un risveglio all’insegna dell’allegria, della leggerezza e dell’intrattenimento intelligente”, il commento dell’amministratore delegato Rai, Roberto Sergio sul risultato d’ascolto della prima puntata della nuova stagione del morning show di Rai 2. “Al di là della sincera amicizia che mi lega a Fiorello desidero ringraziare di cuore lui, Fabrizio Biggio, Mauro Casciari, tutta la loro irresistibile squadra e i nostri lavoratori impegnati nel programma perché sono protagonisti di un’avventura televisiva che entra nella storia del piccolo schermo e che, con il sorriso, ci richiama alla grande capacità che ha ancora il servizio pubblico di essere innovativo, inclusivo, vincente. E di avere Fiorello dalla propria parte” le parole con cui Sergio si toglie qualche sassolino dalla scarpa dopo le numerose critiche dei giornali di sinistra nei confronti della gestione della Rai dopo l’insediamento del governo Meloni.