Viva Rai2, L'Unità e Schlein nel mirino di Fiorello: "È come se...", paragone clamoroso

Una nuova, esplosiva, puntata di Viva Rai2 e una nuova rassegna stampa targata Fiorello. Nel mirino dello showman dei record L'Unità. Il motivo? L'ex giornale del Pci ha attaccato Elly Schlein e il suo Partito Democratico. Attraverso un editoriale, il direttore Piero Sansonetti ha accusato i dem di non essersi calati nella complessità della storia, soprattutto in questo periodo in cui le cause della crisi in Medio Oriente vanno capite e approfondite. Un approccio leggero alla guerra scoppiata dopo l'attacco di Hamas a Israele è infatti sconsigliabile. "Di fronte a tutto questo il Pd ha scelto la sua linea: il silenzio. Silenzio assoluto. Una linea molto simile a quella che ha tenuto sulla scuola, sul welfare, sulla giustizia, sulla sanità, sull'accoglienza ai migranti, sul fisco", ha scritto il giornalista. Sansonetti ci è andato giù pesante e ha definito il Pd un partito "più ricco di cultura, di sapere, di eredità" ridotto "a una ameba. Al nulla del nulla". Ma cosa ne pensa il cabarettista che accompagna il risveglio degli italiani tutte le mattine?

Fiorello è imbattibile e fa subito il pieno di ascolti. E la Rai gongola

Anche L'Unità attacca il Pd: questo il tema che ha aperto l'ultima puntata di Viva Rai2, il programma di informazione e di intrattenimento che svetta nelle classifiche degli ascolti tv. "Che L'Unità chieda le dimissioni di Elly Schlein è come se L'Osservatore Romano chiedesse il licenziamento del papa. Non si fa", ha detto Fiorello, che poi ha rincarato la dose: "È come se Lapo dicesse di comprare una Renault, è come se Topolino licenziasse Paperino". Quindi la stoccata finale: "Sono quelle cose che pensi non possano accadere e invece accadono". "Come l'avrà presa la Schlein?", ha allora chiesto il conduttore. "Lo sapremo sicuramente domani", ha anticipato ai suoi telespettatori.