Ballando, lo sfogo di Carolyn Smith da Francesca Fialdini: "In Italia c'è un grande tabù"

05 novembre 2023 a

a

a

"Milly Carlucci è il mio sostegno’. Mi ha salvato la vita". In una lunga intervista a Francesca Fialdini, la coreografa e capo della giuria di Ballando con le Stelle Carolyn Smith parla della sua battaglia contro un tumore al seno. Senza nascondere i momenti no: "Se voglio piangere, mi isolo piango un po’, e poi mi rimetto in marcia". E la sua innata forza nell’affrontare questo momento.

Icona di ‘Ballando con le stelle’ e donna di grande coraggio, la coreografa britannica si è raccontata in una lunga e intensa intervista a Francesca Fialdini nel corso della puntata di domenica 5 novembre di ‘Da noi…a ruota libera’, su Rai1, dove è tornata a parlare soprattutto della sua battaglia contro un tumore al seno, diagnosticato nel 2015: ‘Ho la disciplina della ballerina e all’intruso dico: ‘Hai sbagliato persona, io ti combatterò fino alla fine. La tua’.

Fuoco e fiamme tra Lucarelli, Tognazzi e Izzo: "Pure i pizzini"

Carolyn Smith ha sempre condiviso anche via social la sua battaglia. La conduttrice, Francesca Fialdini, le chiede cosa l’abbia portata a raccontarsi pubblicamente: ‘C’è un grande tabù in Italia sull’argomento – sostiene la Smith. Molte donne famose, si nascondevano oppure evitavano l’argomento. Invece io, scozzese, abituata con la mia famiglia a parlare di tutto anche di malattie gravi, ho pensato che potesse essere anche utile per altre donne parlarne’.

A sorpresa, interviene Milly Carlucci con un video messaggio davvero speciale: “Carolyn tu sei la nostra regina, potrei dire imperatrice, ‘partner in crime’ in questa bellissima avventura che è ‘Ballando con le Stelle’. Non mi stanco mai di dirlo: Ti voglio tanto bene, ti stimo immensamente, sei una parte importante della mia vita e del mio cuore. Carolyn forever’.

Colpo di scena a Ballando, l'annuncio di Banfi lascia Carlucci senza parole

E, in chiusura di intervista, Carolyn manda un messaggio incoraggiante a tutte le donne che oggi soffrono della sua stessa malattia: “Io sono una combattente, se ho un problema penso alla soluzione. Da otto anni il tumore si nasconde e poi torna. Ma se mi concentro su questo perdo tempo, che per me è ancora più prezioso. A volte mi sento stanca, ma mi aiutano i miei tre cani. Se voglio piangere, mi isolo piango un po’, e poi mi rimetto in marcia. Mai vergognarsi della malattia, ma combattere”