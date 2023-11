Lino Banfi lascia Ballando con le stelle, gelo in diretta. La reazione di Milly Carlucci

05 novembre 2023 a

"Sto tremando". L'annuncio di Lino Banfi sorprende tutti, anche Milly Carlucci. Il comico pugliese durante la terza puntata ha espresso la volontà di lasciare Ballando con le Stelle. “Volevo dire una cosa ‘banfiota’ ma bella, sto tremando perché ho pensato due ore prima di dirla, l’ho macinata a lungo”, ha detto l'attore, "Nonno d'Italia" honoris causa, in diretta sabato 4 novembre su Rai 1.

Banfi è visibilmente commosso ed emozionato: “Voi mi dovete dire che cosa potrei ottenere di più di quello che ho già ottenuto in tre puntate. Con molta onestà, lungi da me la prosopopea di essere un famoso, ma che altra popolarità mi deve arrivare? La gente mi vuol bene, sui social mi votano molto mi hanno detto”, premette. Poi l'annuncio: “Quindi io stasera lascio come Greta Garbo. Alla grande. Voglio essere felice a casa perché ho ottenuto un risultato da morire”.

Parole che sono seguite da un brusio di disappunto da parte del pubblico mentre sull'account X di Ballando il video dell'addio è stato accompagnato con le parole: "Lino, non spezzarci il cuore". Carlucci dal canto suo gli ha chiesto di pensare alla sua decisione fino alla fine della trasmissione, e in chiusura ha rilanciato l'invito. Vedremo Banfi sabato prossimo? C'è spazio per un ripensamento?