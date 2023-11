“Ho visto un bacio in albergo”: Lorenzo Tano e Lucrezia Lando: Parla Rossella Erra

Francesco Fredella 05 novembre 2023 a

Sempre più vicini. Sempre più feeling. Tra Lorenzo Tano, figlio di Rocco Soffredi e concorrente di Ballando con le stelle, e Lucrezia Lando c’è molta intesa. Dopo l’esibizione Guillermo Mariotto si complimenta e dice: “E invece a me sono piaciuti. Ma tu Lorenzo sei un Siffredi, un Siffredino o un Siffredone? Ah, sei un Siffredino, vabbè la speranza c’è che tu possa diventare un bel Siffredone. A me sei piaciuto e più ti spogliano e meglio viene questa storia. Ma lei cosa è? Sembra uscita dall’ottavo girone. Sembra un demone che lo deve trascinare in qualche anfratto buio. La coppia così assortita mi fa sognare. Stanotte ci penso a voi due. Tu stai ballando, sei un po’ rigido, ma ce la sta facendo. Adesso metticela tutte e non farlo piano“. Poi ci pensa Rossella Erra, volto amatissimo del programma di Milly, a parlare di un retroscena choc. “Mi dispiace ma adesso parlo. Voi non lo sapete ma domenica sera mentre rientravo in albergo vi ho visti! Ho visto cose, ho visto lei che bacia lui, che bacia lei che bacia lui. Ho visto cose belle e anche molto. Non ero dietro un albero ma ho guardato. Quel bacio che ho visto di nascosto portatelo in pista“.

C’è stato davvero quel bacio? Fiato sospeso. Mistero. Lorenzo, però, dice: “Io e lei abbiamo creato un bel legame. Sono un ragazzo molto rigido e razionale, lei mi sta aiutando ad aprirmi. Cos’è per me l’amore? Tutto, la vita senza qualcuno accanto, senza delle persone che ti amano, che ti aspettano a casa, non è completa. Quindi mi viene da dire che l’amore è il motore ed è tutto“.