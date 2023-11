Domenica In, Paola Perego crolla in diretta: "Non gliel'ho mai detto"

05 novembre 2023 a

a

a

Paola Perego è una dei grandi protagonisti di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai 1. Arruolata dalla padrona di casa Milly Carlucci e affidata al maestro Angelo Madonia, la conduttrice ha già stupito il pubblico scendendo in pista e cimentandosi in coreografie di diverso genere. E così oggi Perego è stata chiamata a raccontarsi a Domenica In, il contenitore pomeridiano guidato da Mara Venier. Oltre all'avventura nel mondo del ballo, l'ex modella ha svelato lati inediti di sè. A catalizzare l'attenzione dei telespettatori è stato soprattutto quanto la vip ha narrato sul rapporto con il padre.

Programma "cucito su misura per lei", nuovo ingresso in Rai

"Papà sarebbe impazzito", ha premesso Paola Perego facendo riferimento alla sua partecipazione a Ballando con le stelle. Poi ha spiegato il motivo: "Il ballo era la sua passione". La narrazione della conduttrice, ospite nel salotto di Mara Viener, non si è fermata qui. "Ogni volta che ero in televisione, era il primo a chiamarmi e mi cantava sempre 'Come te non c'è nessuno'. Sempre, per più di quaranta anni di carriera. Manca tanto", ha detto. La signora della domenica è intervenuta e le ha chiesto: "Nel filmato tu hai detto che non sei riuscita a dirgli tutto, è vero?". "No, l'ho capito tardi. Non sono riuscita ad avere un grande rapporto con lui finché è stato in vita", ha ammesso Perego senza tanti giri di parole.

“Cos'ho visto in albergo”: Lorenzo Tano e Lucrezia Lando: Parla Rossella Erra

"Paradossalmente io lo sento più vicino ora. Abbiamo sempre avuto caratteri simili, siamo testardi entrambi. Quando hai il problema di arrivare a fine mese, non hai tempo di parlare. Quando c'è l'ignoranza, nel senso buono del termine, si crea una distanza per cui tu credi che non possano capirti", ha affermato la conduttrice. Perego ha allora spiegato al pubblico che il padre è venuto a mancare durante la pandemia e che, sebbene sia sopravvissuto al virus, ha avuto poi altri problemi di salute. "Bastavano dei gesti. Io non sono riuscita a capirlo in tempo. Non gli ho mai detto che gli voglio bene. Neanche lui a me. Non c'era questo modo di comunicare le emozioni", ha ammesso, non riuscendo a trattenere le lacrime.