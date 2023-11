Ballando con le stelle, perché Edwige Fenech dà forfait a Milly Carlucci

02 novembre 2023 a

a

a

Niente "Ballando con le stelle" per Edwige Fenech. Nei giorni scorsi si era diffusa l'indiscrezione che dava l'attrice come ballerina per una notte nella terza puntata del programma condotto da Milly Carlucci. L'appuntamento era fissato a sabato 4 novembre su Rai1.

"Era nudo": Wanda Nara spiazza tutti, il retroscena piccante

La smentita viene dalla stessa Milly Carlucci che ha parlato nel corso della puntata de La vita in diretta. Carlucci ha detto che Fenech è influenzata e non potrà prendere parte al programma tv. Al suo posto, però, "una sorpresa davvero interessante". Staremo a vedere.