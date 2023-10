Ballando con le stelle, il retroscena piccante di Wanda Nara: "Era nudo"

27 ottobre 2023 a

Cresce l'attesa per la seconda puntata di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai 1. Dopo il grande debutto, che ha già totalizzato ascolti più che soddisfacenti, i telespettatori non vedono l'ora di vedere i concorrenti ancora in pista e così seguono sui social i loro allenamenti e i loro miglioramenti. La padrona di casa del programma, Milly Carlucci, di settimana in settimana intervista i suoi vip e cerca di svelare al suo amato pubblico dei retroscena. Questa volta a raccontarsi di fronte alla conduttrice è stata Wanda Nara.

Wanda Nara non molla. Ecco cosa farà dopo "Ballando"

"Io ti ho trovato in pista quasi nudo. Quando mi sono girata eri con la camicia aperta", ha affermato Wanda Nara, rivolgendosi al suo maestro Pasquale La Rocca. La showgirl argentina ha vuotato il sacco e, sorridendo, ha detto tutta la sua verità: "Non era così alle prove". "In puntata era tutto aperto", ha ribadito Wanda Nara. E ancora: "Poi gli piace che gli arrivano i messaggi 'Pasquale, quanto sei bello'". A quel punto è arrivato il commento di Milly Carlucci: "Ti ha capito subito".