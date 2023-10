Ballando con le Stelle, Lucarelli punge d'Urso: "Non sei andata in Inghilterra..."

Sullo stesso argomento: Lino Banfi commuove tutti: in lacrime al centro della pista

Dalla sostituzione come conduttrice di Pomeriggio 5 con Myrta Merlino, Barbara d'Urso non si è più vista in tv ma sul piccolo schermo se ne para sempre. Come alla prima puntata di Ballando con le stelle dove Selvaggia Lucarelli, senza nominarla direttamente, tira in ballo suo malgrado Barbarella mentre giudica le performance danzanti di Simona Ventura.

Nella puntata di sabato 21 ottobre che ha dato il via alla nuova edizione dello show di Milly Carlucci su Rai1, Ventura ha piacevolmente impressionato giudici e pubblico. Lucarelli, al momento delle "palette", ha detto alla conduttrice di Citofonare Rai2: "Io ho cominciato a fare questo mestiere grazie a te”, ricordando l'esordio come opinionista a Isola dei Famosi. “Adesso sono passati vent’anni, io sono qua e tu sei lì. Io potrei pensare che questa sia una mia vittoria, io invece penso che sia una tua vittoria. Hai dimostrato di essere una che anche quando la sua carriera è andata meno bene, come succede a tutti, ha saputo reinventarsi”, è la lode della giurata che poi assesta la stoccata a d'Urso: “Hai saputo ricominciare da cose più piccole con grande modestia, non andando in Inghilterra a postare su Instagram in inglese improvvisamente. No, rimanendo qui, facendo cose più piccole, con pazienza, con modestia”, ha detto in riferimento al periodo trascorso a Londra da Barbara d'Urso dopo la rottura con Mediaset.