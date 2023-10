Ballando con le stelle, Banfi commuove tutti: in lacrime al centro della pista

21 ottobre 2023 a

a

a

Riparte Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai 1 capitanato da Milly Carlucci. Dopo un'attesa lunghissima, i telespettatori possono finalmente sedersi sul divano e guardare con attenzione le performance dei concorrenti vip. A mandare in visibilio il pubblico è stato Lino Banfi. L'attore e nonno d'Italia, in coppia con la bellissima Alessandra Tripoli, ha scelto di dedicare la sua prima coreografia alla moglie Lucia Zagaria, scomparsa da poco. Il valzer ha emozionato tutti, Banfi compreso che, al centro della pista, non ha trattenuto le lacrime.

Ospiti a sorpresa da Mara Venier: cosa c'entra Ballando con le Stelle

Un ballo commovente, un 87enne che accetta l'ennesima sfida che la vita gli lancia. Lino Banfi scende in pista e fa il pieno di applausi. Il motivo? Il ballo scelto per il grande debutto è una dedica a cuore aperto alla moglie Lucia, che non è più con lui ormai da qualche mese. Una foto sullo sfondo mostra al pubblico la bellezza di una donna che ha sofferto e per la quale il marito non ha mai smesso di provare un sentimento forte, fatto di amore e rispetto.

Ballando con le stelle, chi è il primo "ballerino per una notte". E c'è già un favorito

Arrivato al cospetto della temuta giuria, Banfi si è rivolto alla conduttrice Milly Carlucci e ha detto: "So che è un dolore che riguarda tantissime persone, ma io con lei avevo da poco festeggiato 61 anni di matrimonio, dopo 10 di fidanzamento, ci conoscevamo da ragazzini". E ancora, con gli occhi pieni di lacrime: "È come strapparsi un pezzo di pelle, la ferita è ancora fresca".