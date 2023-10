Belve, Riccobono spiazza tutti: "Si accoppiavano...". L'aneddoto imbarazzante

18 ottobre 2023 a

Anche Eva Riccobono tra gli artigli di Francesca Fagnani. La supermodella palermitana si è raccontata alla giornalista senza riserva e ha raccontato il suo passato tra passerelle e aneddoti nello studio di Belve, il programma rivelazione di Rai 2. In particolar modo, però, ad attirare l'attenzione del pubblico e dei telespettatori è stata la narrazione di una trasgressiva notte trascorsa a New York. "Ero a New York con un mio amico che mi dice di dover andare a una festa, io gli chiedo di andare ma lui mi dice che è una festa solo per gay e trans in un locale particolare, le donne non le fanno entrare. Ci venne l'idea di vestirmi da trans, andai in questo locale e vidi cose che, citando un film, voi umani non potete immaginare", ha detto, incuriosendo così i presenti e la conduttrice.

"Cosa ha visto?", la ha chiesto diretta Francesca Fagnani. Eva Riccobono ha risposto senza lasciare spazio all'immaginazione: "Si sentivano più tranquilli nell'accoppiarsi sui divanetti. E concludo il trauma della serata: vado in bagno e due ragazzi ci hanno anche provato, a un certo punto ho cominciato a dire urlando spaventata 'C'ho la pa***a!'. Perché ho avuto paura, la stavo anche per far vedere". Alcuni video dell'intervista stanno già spopolando sui social, dove gli utenti ripubblicano alcuni frame dell'ultima puntata della trasmissione.