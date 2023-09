Al Grande Fratello Angelica Baraldi svela il retroscena su Vasco Rossi: chi corteggiava

28 settembre 2023 a

a

a

Il Vasco Rossi che non t'aspetti. Quello giovane, giovanissimo. Appena 26enne. E poi la confidenza di una concorrente del Grande Fratello che parla esplicitamente del corteggiamento a sua madre Susanna a cui aveva dedicato la celebre e omonima canzone pubblicata sull'album "Colpa d'Alfredo". “E niente, Vasco s’innamorò di mia mamma - dice la concorrente Angelica parlando nella Casa con Fiordaliso - Uscirono per un po' di tempo. Però, tipo, lei aveva 16 anni e lui 26. C’erano 11 anni di differenza. Insomma, 16-26 è tanto, quindi quando Vasco veniva a prenderla a scuola lei si vergognava tantissimo“. “Sì...questi occhi color ghiaccio...pazzesco, mi ha fatto vedere delle foto. (...) Poi niente, a un certo punto, all’improvviso Vasco, le dice di salire in macchina che doveva farle sentire una cosa. E mette su la cassetta con la canzone "Susanna". E l’aveva scritta per lei“.

“Sei troppo...”. Fiordaliso e la gaffe clamorosa con l'influencer di colore | VIDEO

Stando al racconto di Angelica, però, le cose non andarono a buon fine. Al cuore, infatti, non si comanda e Susanna si innamorò di uno dei migliori amici di Vasco. “E lei s’innamoro del suo migliore amico… il compagno deejay, Daniele. (...) Quindi la Susy ha abbandonato Vasco. (...) Lui l’ha presa male, poverino. C’è rimasto male, abbastanza, anche perché appunto è stata con Daniele, il suo migliore amico. Però Daniele è stato il primo amore per mia mamma. La prima storia d’amore seria, è stata con lui 3 anni. Però, quando mia mamma mi ha fatto una sorpresa per il mio compleanno, nel 2017, mi ha portato a conoscere Vasco, a Zocca d'estate… (...) Siamo andati lì perché lui va sempre in questo bar. Lui ci ha visto da fuori e ha riconosciuto mia madre. Era super contento. Poi si è girato e c’era anche Daniele e ha detto "ah ecco sei ancora qui". Davanti a quel bar c’era un sacco di gente”.