Basciano-Codegoni, volano gli stracci a Verissimo: crisi in tv

E si ritorna in tv. Dove tutto ebbe inizio. Da una parte Alessandro Basciano, dall’altra Sophie Codegoni (sua ex): oggi sono ai ferri corti. Verrebbe da dire: “C’eravamo tanto amati”. I due si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello, poi hanno proseguito la relazione fuori: non sono mancate ospitate tv, post sui social, interviste. Sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia, sogno per antonomasia dalle star del cinema internazionale, solo un anno fa, avvenne la plateale proposta di matrimonio. I due hanno avuto una figlia bellissima. Adesso qualcosa si è rotto. La Codegoni, a Verissimo da Silvia Toffanin, racconta la sua verità dei fatti (abbastanza choc) facendo arrabbiare Basciano, che vuole di diritto replicare. Quella di Sophie non è verità assoluta, ma è la sua versione dei fatti raccontata in tv. Tutto nasce e si consuma davanti alle telecamere, proprio come vuole il rituale del Grande Fratello in barba alla privacy. Su Instagram, però, Basciano fa tremare tutti e dice: «Al momento giusto dirò la verità e saranno ca**i. È giusto che tutti sappiano».

A cosa si riferisce? Mistero, per adesso. «Per la cattiveria inaudita e di grande fantasia adottata nei miei confronti e tra l'altro di basso livello per una persona che tra le varie cose ha un comune legame con me, che è la nostra bimba di 5 mesi (da non dimenticare), visto che non ha rispettato lei in primis, con grande rammarico sarò costretto a tirare fuori la verità con prove reali e fatti realmente accaduti nell'arco di questo tempo e testimoni e non supposizioni», scrive ancora su Instagram Basciano. A parlare è anche il legale di Basciano, che sui social chiede la replica in tv: «Alla luce di quanto andato in onda nel programma Verissimo, il mio assistito, che avrebbe preferito mantenere riserbo sulle questioni personali e familiari è tuttavia costretto a chiedere una replica sui contenuti emersi. Come è noto, le verità e le versioni raccontate possono avere più sfaccettatura. Prima di condannare è sempre bene sentire il suono di entrambe le campane».

Oggi, nel circo mediatico, Basciano e Codegoni se ne dicono di tutti i colori. E. Mediaset, che aveva dichiarato guerra al trash, cosa fa? Per adesso, a quanto pare, sembra che abbia fatto un passo indietro: il circo mediatico potrebbe essere l’elisir giusto per gli ascolti. E’ sempre stato così. Ma siamo sicuri che interessi a tutti i telespettatori la loro vicenda? Una volta “i panni sporchi si lavavano in famiglia”, diceva un vecchio proverbio, quando si fa gossip questo proverbio deve essere dimenticato. Assolutamente. Adesso, tra like e followers, sembra sia cambiato tutto: in tv (forse) anche le vicende di cuore si chiariscono meglio.