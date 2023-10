Massimo Giletti torna in Rai il martedì sera, quale posto potrebbe occupare

Marida Caterini 12 ottobre 2023 a

Adesso la notizia è ufficiale: Massimo Giletti torna a viale Mazzini. La notizia, infatti, è stata annunciata dall’ad della Rai Roberto Sergio durante la sua partecipazione a Ceo for life 2013, nella giornata di ieri. Da mesi il gossip riguardante il conduttore che «rientrava a casa» aveva interessato i media, ma sempre a livello di probabilità che venivano accreditate, per poi essere smentite in una spirale che sembrava non aver mai fine. Invece ieri è arrivato il crisma dell’ufficialità dai massimi vertici Rai. «C’è molta mobilità nel sistema tv: dopo Balivo e De Girolamo, a gennaio arriva Massimo Giletti» ha annunciato ieri Roberto Sergio.

E così l’ex conduttore di Non è L’Arena nella domenica di La7, riprende il suo posto nella tv pubblica. Ma quale posto andrà ad occupare? Naturalmente questo dilemma non è stato ancora sciolto e varie sono le caselle televisive nelle quali potrebbe incastrarsi il giornalista. Secondo alcune fonti potrebbe prendere, il martedì il posto lasciato libero, su Rai 2, da Francesca Fagnani con le sue Belve, per esaurimento delle puntate del programma. Ma l’ipotesi non sembra molto accreditata. Secondo altre, invece, Massimo Giletti potrebbe succedere a Nunzia De Girolamo attualmente al timone del talk politico del martedì sera Avanti popolo che ha esordito due giorni fa su Rai3. L’ipotesi è che la De Girolamo rimanga come conduttrice fino alle festività natalizie. Lo scambio di consegne avverrebbe con gennaio 2024. Certo, il martedì è una serata difficile: lo ha sperimentato la stessa De Girolamo che, però, ha consegnato alla terza rete, nel giorno dell’esordio un discreto 3.63%.

Si consideri la gran mole di concorrenza, sia interna alla Rai con la fiction su Rai 1 e Belve su Rai 2, sia esterna con Le Iene che hanno il proprio zoccolo duro su Italia 1 e diMartedì con cui Giovanni Floris è presente su La7. In questa affollatissima situazione risulta difficile, per un programma all’esordio, riuscire ad accreditarsi sul pubblico fin dalla prima puntata. Ma i numeri della partenza di Avanti popolo non sono da sottovalutare. E la stessa conduttrice ha fatto del suo meglio per rendersi gradita al pubblico di Rai 3 che è ben differente da quello di Rai 1 dove conduceva in seconda serata Ciao maschio e, fino a settembre, Vita in diretta. L’obiettivo, adesso, è far crescere quel 3.63%, magari affrontando argomenti meno battuti dalle altre trasmissioni di approfondimento politico e sociale. Attendendo la nuova collocazione, Giletti ha voluto scherzare sul suo ritorno a viale Mazzini. La prova è uno spot realizzato per Rosario Fiorello. Dice Giletti: “il direttore generale mi aveva detto che se volevo ritornare in Rai, non c’erano problemi, le porte sono aperte, solo che devo fare un passo indietro, devo ripartire dal basso”. Il video è stato postato sul profilo Instagram di Fiorello: Giletti è vestito da operaio ed è impegnato a montare il nuovo Glass dove si svolgerà Viva Rai2. Poi Massimo Giletti conclude: “ecco, ma iniziare dal basso ricostruendo il Glass di Viva Rai 2, questo me lo potevi risparmiare, anche se mi fa piacere». E rivolgendosi a Fiorello: «hai capito Fiore? Il Glass di Viva Rai 2 costruito anche da Giletti». Non c’è da meravigliarsi, allora, se vedremo Giletti primo ospite dello show che inizia il 6 novembre.