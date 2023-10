Rai, il ritorno di Massimo Giletti è realtà. “Riparto dal basso”, gag con Fiorello

11 ottobre 2023 a

Ora è ufficiale: Massimo Giletti torna alla Rai. Ad annunciarlo è l’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, nel corso dell’evento ‘Ceo for Life’. «Rai, Mediaset e La7 si stanno ‘scambiando’ un po’ di persone - premette l’ad di Viale Mazzini - da noi è arrivata Caterina Balivo, c’è Nunzia De Girolamo e nel prossimo anno arriverà Massimo Giletti, che oggi ha fatto un video divertente dicendo ‘riparto da zeri’, una battuta che significa che sta per arrivare. Nel prossimo anno avremo Giletti», ribadisce Roberto Sergio. «C’è uno scambio continuo», sottolinea l’ad Rai, affermando che «chi se ne è andato lo ha fatto per scelta, chi per scelta professionale chi per scelta economica, ma poi non si può dire che l’azienda ti manda via o ti avrebbe condizionato se fossi rimasto... Nessuna autocensura da parte della Rai», assicura.

Il riferimento di Sergio è ad un video postato sul profilo Instagram di Fiorello. Nelle immagini Giletti è impegnato a montare lo studio del programma di Viva Rai2! al Foro Italico a Roma: «Il direttore generale mi aveva detto ‘Guarda che se vuoi tornare in Rai per noi ottimo, porte aperte, solo che devi fare un passo indietro, devi ripartire dal basso’. Va bene, nessun problema. Poi ci si mette Fiorello che mi dice ‘Ti do una mano Massimo, ti do una mano io’… Ecco, ma iniziare dal basso per ricostruire il glass di Viva Rai2! me lo potevi risparmiare, anche se mi fa piacere - chiude ironicamente Giletti -. Hai capito Fiore? Il glass di Viva Rai2 costruito anche da Giletti, 6 novembre, ciao!». Dopo tante indiscrezioni il ritorno di Giletti alla tv di Stato è ora cosa fatta.