Non è l'Arena, Baiardo spara a zero su Giletti: "Mi ha fatto dire stupidate. E poi..."

Negli scorsi giorni il tribunale del Riesame di Firenze ha disposto gli arresti domiciliari per Salvatore Bairdo, accogliendo il ricorso della Procura sulle accuse di calunnia nei confronti di Massimo Giletti e di Giancarlo Ricca, sindaco di Cerasa. In particolare al centro dell’indagine c’è la fotografia che ritrarrebbe il boss mafioso Graviano con Silvio Berlusconi e il generale Francesco Delfino, che sarebbe appunto stata fatta vedere da Baiardo a Giletti, come ha svelato l’allora conduttore di Non è l’Arena. E ora Baiardo torna a parlare, in un’intervista ad Affari Italiano: “Non esiste questa fotografia e non è mai esistita. Questa fotografia non esiste. Con Giletti si era parlato se c’erano eventuali foto con i Graviano fatte quando vivevano lì. Ma i Graviano non hanno mai voluto farsi fotografare. Si figuri poi, essendo latitanti. Se facevamo delle foto... le si strappavano subito perché non volevano farsi fotografare”.

“Io so solo che – va avanti Baiardo - nelle tre puntate in cui c’è stato Baiardo, e nelle interviste esterne con il Baiardo ha fatto visualizzazioni mai fatte, e uno share della madonna. Perciò io pensavo che quel programma andasse avanti nel migliore dei modi. Non mi aspettavo certo una chiusura così! Non mi sento responsabile della chiusura di Non è l'Arena, assolutamente no. Anzi, dovrei essere arrabbiato io con Giletti per tutto quello che mi ha fatto dopo, per tutte le stupidate che mi ha fatto dire”.

Baiardo usa parole dure nei confronti di Giletti: “Lei sa come funzionano i programmi a volte, perciò non mi faccia dire altro. Non posso dire altro. E con Giletti non parlo più, ho proprio il divieto di farlo. Perché Giletti mi ha voltato le spalle? Eh, lui lo sa il perché. Perché io non sono più voluto stare al suo gioco. E infatti – la chiosa polemica - non sono più voluto andare nel suo programma”.